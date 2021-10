KPMG tem mais de 80 vagas de emprego pelo país

KPMG anuncia NOVAS vagas de emprego abertas para contratação de profissionais capacitados em diversas áreas de atuações pelo país. São mais de 80 oportunidades, com chances exclusivas para estagiários. Confira como se inscrever!

KPMG anuncia NOVAS oportunidades de emprego



A KPMG está com mais de 80 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações em todo o país. Dentre as vagas abertas, estão as seguintes funções e suas localidades:

Consultor Pleno Integration & Separation RJ (Projetos) – Rio de Janeiro;

Financial Restructuring Associate RJ – Rio de Janeiro;

Anaista Financeiro Due Diligence – São Paulo;

Auxiliar de Consultoria Externa – São Paulo;

Consultor de Soluções Fiscais e Tributários – São Paulo;

Consultor de Planejamento Financeiro Jr – Rio de Janeiro;

Analista Financeiro Pl – São Paulo;

Arquiteto de Soluções – Brasil;

Gerente Valuation – São Paulo;

Assistente de Governança Corporativa – São Paulo;

Consultor Service Now – São Paulo;

Consultor SAP – São Paulo;

Consultor de Projetos – São Paulo;

Analista Financeiro Pleno – Rio de Janeiro;

Analista Financeiro Sr – São Paulo;

Analista Fiscal Impostos Indiretos;

Analista Contábil;

Consultor Contábil Jr – São Paulo;

Consultor Pleno Integration & Separation SP (Projetos) – São Paulo;

Consultor de Cyber Security – Rio de Janeiro;

Analista Fiscal – Impostos Diretos;

Consultor Grc – Belo Horizonte;

Estágio em Marketing – São Paulo;

Consultor Melhoria Contínua – Brasil;

Gerente Jurídico de Contratos – São Paulo;

Gerente Client & Sales Transformation – São Paulo.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis, os candidatos precisam acessar a página de participação, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, anexar o currículo em “Candidate-se”.

Além disso, a empresa disponibiliza salário conforme o mercado, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, participação de lucro, home office, auxílio farmácia, auxílio academia, assistência médica e assistência odontológica.

