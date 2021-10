LafargeHolcim abre vagas de emprego para TODO BRASIL

A LafargeHolcim, umas das maiores empresas no setor de construção do Brasil, anunciou novas vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes atividades em TODO O PAÍS. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários e PCDs. Confira como se inscrever!

LafargeHolcim divulga NOVAS oportunidades de emprego

São mais de 15 oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas áreas de especializações em todo Brasil. Dentre as vagas abertas, estão as seguintes funções e suas localidades:

Estagiário Superior em Operações Disensa – Rio de Janeiro;

Técnico de Processos – Goiás;

Aprendiz em Processos Administrativos – Minas Gerais;

Estagiário Superior em Suprimentos – todo Brasil;

Operador de Sala de Controle – Paraíba;

Assessor Serviço Técnico – Minas Gerais;

Supervisor de Mineração – Barueri;

Engenheiro de Qualidade Especialista – Minas Gerais;

Fiscal de Obra – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Especialista Planejamento Manutenção – São Paulo;

Especialista de Performance – São Paulo;

Técnico de Processos – Paraíba;

Estagiário Superior TI – Barroso;

Estagiário Superior em Marketing – São Paulo;

Supervisor de Produção – Minas Gerais;

Analista Inteligência de Negócio Sr – São Paulo;

Coordenador de Marketing – todo Brasil;

Gerente de Unidade Moagem – Cocalzinho de Goiás.

Ainda, além do salário conforme o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, previdência privada, participação de lucro, cesta de natal, auxílio farmácia, auxílio creche e plano de saúde.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, anexar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

