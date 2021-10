Lamentável! Dirigente de time brasileiro esfaqueia jogador em briga por farinha – Futebol Interior

Manaus, AM, 26 (AFI) – O futebol brasileiro não é para amadores! Numa atitude lamentável, um dirigente do CDC Manicoré/Novo Aripuanã, time da Segunda Divisão do Campeonato Amazonense, esfaqueou um dos jogadores do elenco, conhecido como Duran, numa briga por farinha durante uma refeição. O caso aconteceu no dia 20 de outubro.

Segundo informações, o dirigente, chamado Douglas, teria pego farinha da marmita do jogador, que não gostou da atitude e passou a confrontá-lo. Daí em diante os dois passaram a trocar empurrões e o cartola usou uma faca para golpear o atleta.

O jogador Duran chegou a ser socorrido e levado para um hospital de Manaus, mas felizmente não consequências graves e acabou liberado. Recuperado, ele também procurou uma delegacia para lavrar Boletim de Ocorrência contra o agressor.

Toda a confusão aconteceu durante o período em que o CDC Manicoré/Novo Aripuanã esteve alojado no Vila Olímpica do Amazonas, espaço da Fundação de Alto Rendimento do Amazonas (Faar). Isso aconteceu, pois todos os jogos da Série B Amazonense tiveram seus jogos na capital Manaus.

Em nota, a Fundação de Alto Rendimento confirmou que houve confusão entre membros do clube, mas não entrou em detalhes. Apenas disse que não compactua com agressões e informou que o CDC está proibido de frequentar as dependências da entidade.

Em campo, o CDC Manicoré/Novo Aripuanã fez péssima campanha na Série B do Amazonense. Foram cinco derrotas em cinco jogos, uma delas por W.O. devido a falta de uniformes para entrar em campo. Isso sem falar na série de jogadores que não receberam nenhum valor durante a vigências dos contratos. Um caos!

A tendência é que o jogador esfaqueado dê andamento num processo contra o dirigente Douglas, que pode ser indiciado por tentativa de homicídio.