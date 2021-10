Lamentável! Goleiro de time paraibano revela 11 meses sem salário e pede ajuda à polícia – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 14 (AFI) – Um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino, o Treze da Paraíba vive um caos financeiro. Em entrevista à Rádio CBN de Campina Grande, o goleiro Jefferson revelou que está há 11 meses sem receber salário e pediu ajuda da polícia. O presidente do clube é Walter Cavalcanti Júnior.

“A gente vê a situação do Cruzeiro, a polícia foi lá, o Ministério Público foi lá. O que está acontecendo com o Treze? Na minha visão, é caso de polícia, Polícia Civil. É justo vir e investigar. Estou sendo sincero, de coração, eu estou envergonhado com a situação do Treze. O clube não tem nada, não tem nada”, disse o jogador.

Para ter uma noção do problema, atualmente o time vem sendo dirigido por João Paiva Filho, que é vice-presidente do clube.

Recentemente, o time alvinegro fez péssima campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, quando sequer passou da primeira fase. Em 14 jogos foram apenas duas vitórias, nove empates e três derrotas. O Treze foi penúltimo colocado da chave, com 15 pontos. À frente apenas do modesto Caucaia.

Nesta semana o time voltou a decepcionar, desta vez na Copa do Nordeste. O Treze perdeu em casa para o Floresta, por 3 a 1, e foi eliminado da competição, prejudicando ainda mais a questão financeira do clube em relação à eventual premiação.

A questão é que os problemas financeiros precisam de uma explicação e os jogadores não tem qualquer justificativa dos dirigentes. Por isso, o goleiro pediu ajuda da polícia e até do Ministério Público para que a administração seja passada a limpo.

No site oficial, o Treze se diz ‘o maior da Paraíba’, porém, o Estado merece ser representado por um clube que honre compromissos e orgulho seus torcedores, o que não é o caso do Galo.