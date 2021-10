‘Lampions’, Copa Verde, Série A e muito mais. Os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A quinta-feira foi de muita bola rolando no Brasil e pelo Mundo, sempre tudo acompanhado em TEMPO REAL pelo PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR. O dia teve Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão, Liga Europa e muito mais.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (21):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Internacional 1 x1 RB Bragantino

COPA DO NORDESTE

CRB 2 x 1 River

Améria-RN 1 (4) x (5) 1 Moto Club

COPA VERDE

Atlético-AC 1 (4) X (5) 1 Aquidauanense

Vila Nova 3 x 0 Rio Branco-VN

CAMPEONATO BRASILEIRO – ASPIRANTES

Ceará 2 x 1 Grêmio

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Marília 2 x 2 Monte Azul

Juventus 1 x 2 São Bernardo

Ferroviária 1 x 0 Fernandópolis

Ponte Preta 0 x 1 Tanabí

Taubaté 2 x 1 Amparo

Guarani 2 x 1 Santos

XV de Jaú 1 x 1 Velo Clube

XV de Piracicaba 0 x 0 Capivariano

São Paulo 4 x 1 Flamengo

Palmeiras 1 x 1 Osasco Audax

Desportivo Brasil 3 x 3 Portuguesa Santista

CAMPEONATO GOIANO – DIVISÃO DE ACESSO

Goiânia 0 x 2 Goiatuba* (segundo tempo foi disputado nesta quinta-feira após ter sido interrompido no dia anterior em razão das chuvas)

LIGA EUROPA

Fenerbahçe 2 x 2 Royal Antwerp

Eintracht Frankfurt 3 x 1 Olympiacos

Sparta Praga 3 x 4 Lyon

Rangers 2 x 0 Brendby

Sturm Graz 0 x 1 Real Sociedad

PSV 1 x 2 Monaco

Napoli 3 x 0 Legia

Lazio 0 x 0 Olympique de Marselha

Lokomotiv Moscou 0 x 1 Galatasaray

Ludogorets Razgrad 0 x 1 Braga

Midtjylland 1 x 1 Estrela Vermelha

Betis 1 x 1 Bayer Leverkusen

Rapid Viena 2 x 1 Dínamo Zagreb

West Ham 3 x 0 Genk

CAMPEONATO ARGENTINO

Talleres 0 x 2 River Plate

Argentinos Juniors 3 x 1 Colón

Newell’s Old Boys 0 x 0 Aldosivi

Independiente 1 x 1 Sarmiento