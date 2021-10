Lan Lanh se derrete por Nanda Costa e filhas: ‘As moças que eu amo’

A musicista Lan Lahh compartilhou um momento fofo nas redes sociais. Ao som de ‘Toda Sexta-feira’, de Bellô Veloso, a artista se derreteu por Nanda Costa e pelas filhas gêmeas.

“Sextou com as moças que eu amo e ao som da maravilhosa Belô Velloso cantando lindamente essa música linda”, escreveu na legenda. No vídeo, ela e Nanda aparecem dançando a música. Confira:

Nanda e Lan Lanh estão na fase final da gravidez das filhas gêmeas. A gestação foi anunciada no Fantástico com uma música especial composta por Lan Lahn, ‘Duas Mães’. A canção conta com os vocais das duas mamães, além dos batimentos cardíacos das meninas. “E vai chegar nos braços dela/ Vai descansar nos braços meus/ Eu sou sua mãe também/ Não tenha medo/ Nós somos fortes/ Tem duas mães/ Você tem sorte”, diz a letra.