Lanche da tarde: veja como fazer bolo de banana de liquidificador

Se você tem bananas maduras em casa e não sabe como pode utiliza-las em receitas, chegou a hora de testar o bolo de banana de liquidificador. Além do seu preparo ser super rápido, ele leva poucos ingredientes e impede que você perca as frutas. Confira a receita do blog de Ana Maria Braga.

Ingredientes:

– 4 ovos

– 4 bananas-nanicas bem maduras (para adoçar o bolo)

– 4 colheres (sopa) de óleo

– 4 copos americanos de açúcar

– 4 copos americanos de farinha de rosca

– 4 colheres (chá) de fermento químico

Modo de preparo: