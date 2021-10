Larissa Manoela revela estar solteira e coloca ponto final em boatos de namoro

Sem namoro por agora. Larissa Manoela revelou em entrevista concedida a colunista Fabíola Oliveira, do Jornal O Dia, que está solteira e que pretende continuar assim no momento. Focada nos projetos pessoais, a atriz colocou um ponto final nos boatos do suposto envolvimento com André Luiz Frambach.

“Estou vivendo um momento muito particular, muito meu. A gente tem que aceitar esse momento e perceber que, talvez, não é preciso ter um companheiro ou uma companheira“, disse ela.

Atualmente gravando ‘Além da Ilusão’, próxima trama das 18h da TV Globo, Larissa ainda acrescentou que é muito importante olhar para si mesma. “É gostoso a gente olhar e ‘nossa, eu me amo em primeiro lugar e tenho as minhas prioridades’”, refletiu.

Larissa Manoela está solteira desde o fim do seu relacionamento de três anos, no início do ano, com Léo Cidade.

Affair

Depois se serem flagrados aos beijos na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, André Luiz Frambach e Larissa Manoela se tornaram um dos principais assuntos das redes sociais. Semanas depois, o ator falou sobre o envolvimento com a atriz. Os dois atuaram juntos em ‘Modo Avião’, da Netflix.

“É algo muito pessoal. Sei que por sermos figuras públicas e por envolver a Larissa, as pessoas falam sobre. Somos solteiros, estamos vivendo, nos esbarramos e permitimos nos conhecer mais. Não é namoro, nem só amizade. Quando saíram os primeiros rumores, não existia absolutamente nada. Somos muitos amigos sim, e isso é bacana. Vibramos um pelo outro. A diferença é que agora estamos também nos permitindo e nos conhecendo mais”“, contou ele ao UOL.