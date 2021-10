Lary Bottino é a mais nova peoa de A Fazenda 13 – A Fazenda

Durante a festa desta sexta-feira (1º), os peões conheceram a mais nova paticipante de A Fazenda 13! A influenciadora digital, Lary Bottino, entrou para substituir Fernanda Medrado, que desistiu do reality na semana passada.



Lary surpreendeu a galera no meio da comemoração. A peãozada se animou logo de cara para conhecê-la melhor. Ela, inclusive, já esteve com Rico Melquiades em um outro reality e chegou a participar do Game dos Clones com Sabrina Sato.



Na quarta-feira (29), o Balanço Geral confirmou a presença da influenciadora, mas somente hoje ela entrou na sede.





