Substituta de Medrado após sua desistência, Lary Bottino é a quinta eliminada de “A Fazenda 13”. A influencer disputou a preferência do público com Valentina Francavilla e Gui Araújo e obteve a menor porcentagem de votação da temporada do reality show.

A modelo saiu na liderança com 62,15% dos votos, o ex de Anitta ficou na segunda colocação com 28,24%. Já Lary recebeu apenas 9,61% dos votos do público para permanecer na competição.

Apesar de afirmar algumas vezes que tinha vários amigos dentro do reality, a peoa foi parar na berlinda graças a dinâmica do “resta um”, onde não foi salva por nenhum de seus aliados, o que foi lembrado por Adriane Galisteu durante discurso de eliminação.

Confira o momento: