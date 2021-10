Lary Bottino revela que sofreu assédio sexual em reality show

Confinada em “A Fazenda”, Lary Bottino revelou ter sofrido assédio sexual em seu primeiro reality show. A influencer não citou nomes, mas ela ficou conhecida após participar do “De Férias Com o Ex 4”. O desabafo aconteceu durante uma conversa na noite da última segunda-feira (4).

“Eu quase fui expulsa do primeiro reality que eu fiz. Acordei com um cara, de madrugada, com ele em cima de mim e me alisando. […] Eu tava tão doida que não consegui reagir e no outro dia não tinha coragem de falar sobre isso, mas eu falei depois, ele pediu perdão e falou que tava dormindo e não lembra. Só que ele não bebia. Eu fiquei: ‘Tá, né?'”, revelou.

Lary ainda deu a entender que teria sido orientada pela produção do reality para não denunciar o caso: “Eles falaram que se eu continuasse falando alto no microfone, eu teria que ir embora para ir uma delegacia com ele. [Era] para eu parar de falar”.