‘Lata Velha’ estreia no ‘Domingão com Huck’ com participação especial

Tem estreia no “Domingão com Huck” nesta semana. O quadro Lata Velha, sucesso ao longo dos anos nas tardes do antigo “Caldeirão”, entra em uma nova temporada no programa dominical.

Luciano Huck vai contar a história de uma Kombi que é a “rainha” do Caminhos do Sertão, uma caminhada desenvolvida por moradores do sertão de Minas Gerias, inspirada na obra “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. Fabão é o dono do automóvel e para ter o veículo transformado, vai ser desafiado numa prova e contará com a ajuda de Michel Teló.