Lateral-direito do Palmeiras tem entorse no tornozelo esquerdo e vira desfalque contra o Internacional – Futebol Interior

São Paulo, SP, 14 (AFI) – Após se lesionar contra o Bahia, na última terça-feira, o Palmeiras confirmou nesta quinta-feira, uma entorse no tornozelo esquerdo do Gabriel Menino. Ele está fazendo tratamento no clube e não deve enfrentar o Internacional, no domingo.

O clube não informou uma data de retorno exata.

OUTROS PROBLEMAS

Além do lateral direito, Mayke também segue fora por conta de lesão no joelho. Já o zagueiro Kuscevic, que deixou o jogo da terça-feira com dores, não teve nenhuma lesão constatada. Quem também segue fora contra o Inter, é Danilo, que segue tratando uma canelite nas duas pernas.