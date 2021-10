Lateral do CRB sofre lesão no tornozelo, vira desfalque para o próximo jogo e vai passar por exames – Futebol Interior

Maceió, AL, 28 (AFI) – Após sofrer um lesão no tornozelo na partida contra o Coritiba, na terça-feira e sair de campo ainda no primeiro tempo, Guilherme Romão, do CRB, passará por exames para entender a gravidade do problema.

De acordo com o clube, o exame acontecerá na quinta-feira, quando completará 48 desde a lesão.

SERÁ DESFALQUE

Na próxima partida do clube, que será no sábado às 15h30, contra o Moto Club, pela terceira fase da pré-Copa do Nordeste Romão não estará à disposição. Alla Aal deve escalar Alexandre Melo em seu lugar.