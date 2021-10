Lateral emprestado pelo Inter não continuará no Atlético-GO – Futebol Interior

​Goiânia, GO, 20 (AFI) – Um dos jogadores que mais atuaram nos dois últimos anos, o lateral-esquerdo Natanael não defenderá mais o Atlético-GO na sequência do Campeonato Brasileiro. Adson Batista, presidente do clube goiano, confirmou a informação, mas não revelou o motivo.

EMPRÉSTIMO

Natanael vinha atuando por empréstimo junto ao Internacional e terá sua rescisão feita pelo departmento jurídico. Desde 2020 no Dragão, ele disputou 56 jogos, tanto como lateral quanto como ponta.

Recentemente, ele foi retirado de partidas por problemas particulares, não revelados. Seu último jogo foi em 12 de outubro na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. O Atlético agora tem Igor Cariús, Arthur Henrique e Jefferson como opções para o setor.

SITUAÇÃO BO BRASILEIRO

Após vencer o líder Atlético-MG por 2 a 1, de virada, o Atlético-GO alcançou 34 pontos em 11º lugar. Volta a campo na segunda-feira, às 20h, quando recebe o Grêmio no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada.