Lateral recebe punição leve no STJD; CSA e Cruzeiro são multados em R$ 10 mil – Futebol Interior

​Maceió, AL, 27 (AFI) – O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta quarta-feira, o lateral-direito Cristovam, do CSA, pela briga com o volante Adriano, do Cruzeiro, em jogo do Campeonato Brasileiro Série B. Ele foi punido com apenas um jogo, enquanto os dois clubes levaram multa de R$ 10 mil. Os clubes podem recorrer da multa.

Cristovam já cumpriu a punição, mas não enfrentará o Vasco por também ter levado o terceiro cartão amarelo. Portanto, está à disposição apenas para enfrentar o Vitória, na terça-feira, às 19h, no Barradão, em Salvador (BA), pela 33.ª rodada.

Cristovam foi expulso após a partida diante do Cruzeiro pela briga com o volante Adriano, do time mineiro. O jogador do CSA foi enquadrado nos artigos 254-A e 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Cada artigo prevê punição de até 12 partidas.