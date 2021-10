Leão Azul realizará ação sustentável nas oitavas – Futebol Interior

Belém, PA, 14 (AFI) – Na próxima terça-feira (19), o Remo-PA enfrenta o Galvez-AC, às 20h30, no Baenão, pela Copa Verde. Com 50% da capacidade, o Leão espera o “Fenômeno Azul” para uma grande festa. Para o confronto os ingressos estarão custando R$ 60 arquibancada da Almirante Barroso e a meia R$ 30. Já o setor da 25 R$ 80 e meia R$ 40.

Segundo o clube, os sócios com direito a 50% de desconto garantem o ingresso em qualquer loja oficial do Leão distribuídas em 10 pontos. O sócio-torcedor não terá acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo, somente com ingresso retirado e o comprovante de ciclo vacinal completo. Já os torcedores com voucher do Jogo da Luz podem realizar uma troca até o final da temporada 2021.

PROTOCOLOS E OBRIGAÇÃO

Segundo o Remo-PA, para realizar a compra do ingresso e o acesso ao estádio é necessário a apresentação da carteira de vacinação ou Conecte o SUS com a comprovação de 2 (duas) doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou 1 (uma) dose de Janssen; RG e CPF, carteira de identidade e CPF.

Segundo o clube, a campanha “Sinta a Amazônia” trará uma novidade para o primeiro jogo da Copa Verde, em parceria com o Instituto Alachaster arrecadará cinco garrafas pets de 2 litros durante a compra dos ingresso e o torcedor que contribuir terá 50% de desconto e ajudará na preservação do meio ambiente. A troca começará nesta quinta (14), a partir das 14h, no salão nobre da sede social. Os ingressos são limitados.