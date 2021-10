Léo Moura vai inaugurar escolinha de futebol em Salvador

O ex-jogador e comentarista de futebol, Léo Moura, vai inaugurar no próximo sábado (9), uma escolinha de futebol no clube social e esportivo AABB, em Salvador. A parceira, que se inicia na capital baiana, vai se estender para as AABBs de outros estados do país. A Escolinha Léo Moura já contabiliza o interesse de mais de 100 clubes esportivos em todo Brasil, em implementar o projeto em sua programação.

“Ao longo da minha carreira busquei aprender as metodologias de treinamento, e já era um sonho de quando me tornasse um jogador profissional criar alguma ação social voltada para escolinha de futebol, e lá se vão mais de 12 anos me dedicando nesse trabalho. Estou muito feliz em entrar para a família Sistema AABB. Nunca escondi a vontade de ter um projeto envolvido com as AABBs e o Banco do Brasil. Estarei presente em todas as inaugurações pelas afiliadas, será uma honra”, declarou.