Leo Picon defende Jade Picon após falas de Gui Araújo: ‘Distorcendo fatos’

Leo Picon usou o Twtter para defender a irmã Jade Picon após Gui Araújo falar novamente sobre o suposto caso que teve com a influenciadora enquanto ela namorava João Guilherme.

Segundo Leo, Jade estaria “incrédula” com as falas do participante de ‘A Fazenda 13’. “O Gui está muito estranho. Vejo ele narrar fatos nesse programa que eu estava presente e não sei por que ele está distorcendo fatos compulsivamente sem finalidade alguma, ele fez isso várias vezes”, iniciou Leo, que também é influencer.