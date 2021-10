Olha só quem apareceu na tarde desta terça-feira (19) gravando um DVD na Praia do Forte, litoral norte da Bahia?

Leo Santana, o gigante, convidou os amigos Wesley Safadão, Ivete Sangalo, L7nonn e Ludmilla e o soltou o som em um evento só para convidados, no Castelo Garcia D’Ávila, apenas com músicas inéditas. Confere só as palhinhas nos vídeos abaixo: