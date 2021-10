Léo Santana, Paraongolé e Harmonia farão o Encontro em Salvador no dia 12 de dezembro. O local do show ainda não foi divulgado, assim como informações sobre a venda de ingressos.

Essa não será a primeira vez que os três cantores baianos se reunirão no palco. O evento promete uma mega estrutura, com cenário especial e repertório atualizado com os melhores hits da carreira de Léo, Xanddy e Tony Sales em mais de 5 horas de show.