Léo Santana rememora início da relação com Lore e se declara: ‘Mais apaixonado que nunca’

Léo Santana abriu o coração na última quarta-feira (13) ao relembrar a paixão à primeira vista que teve por Lore Improta. Os pais de Liz apareceram em um vídeo divulgado por Vitão onde falaram sobre o início da relação.

“Eu me vi apaixonado por você desde sempre, desde quando eu te vi pela primeira vez, e agora estou mais apaixonada do que nunca, casado e com filho […] Eu vi e quis”, disse o cantor.

A dançarina, por sua vez, explicou que o primeiro encontro aconteceu durante as gravações de um clipe de Léo, onde ela trabalhava como produtora. Segundo ela foi o cantor que conseguiu seu número e mandou mensagem.

“Depois da nossa primeira ficada, porque a gente começou a ficar e eu já estava aqui na casa dele direto, eu não saía mais daqui”, completou.

Confira: