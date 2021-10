Léo Santana será convidado especial da Festa Fica Comigo

Considerada uma das festas mais badaladas do verão, ‘Fica Comigo’ terá mais uma edição neste final de semana. E quem acaba de confirmar presença por lá é o cantor Léo Santana, que fará uma participação especial no show da banda anfitriã.

Além do grupo, quem também se apresenta é o Dj Just Mike. No Line Up da festa tem ainda show do cantor Danniel Vieira. A Festa Fica Comigo é uma produção da AMB Business´n Fun em parceria com a Life Business.

Vale ressaltar que o evento seguirá todos os protocolos vigentes, incluindo limitação de público e público imunizado contra a covid-19. Os ingressos já estão à venda no Sympla, Partik e Ticket Maker.