Leonardo Vieira celebra 14 anos de união e faz declaração ao marido

Esta sexta-feira é uma data especial para Leonardo Vieira. Isso porque o ator, de 52 anos, completa 14 anos de relacionamento com o marido, Leandro Fonseca. Para celebrar a data, o artista fez questão de homenagear o amado: compartilhou registros de vários momentos dos dois e dedicou a ele uma declaração de amor.

“Hoje faz 14 anos que namoramos. Sempre com muito amor e respeito estamos juntos, vencendo dificuldades e vivendo infinitos momentos de felicidade. Temos muita sorte de termos nos encontrado nessa vida!”, consta de declaração do artista, que acrescentou as palavras: “respeito” e o “amor vence”.