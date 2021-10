Leve e saudável: aprenda a fazer uma barrinha de cereal caseira

Que tal um lanche prático, leve e bastante saudável? E se for uma barrinha de cereal caseira? Garanto que com essa receita você não sairá da dieta. Veja o passo a passo abaixo da receita retirada do portal Cybercook.

INGREDIENTES

Castanha-do-Pará 50 gramas

Castanha-de-Caju 50 gramas

Nozes 50 gramas

Amêndoas 50 gramas

Aveia em flocos 2 xícaras (chá)

Linhaça dourada 2 colheres (sopa)

Canela-da-China em pó 1 colher (chá)

Pasta de amendoim 1/4 xícara (chá)

Melado de Cana 1/3 xícara (chá)

Banana Prata 2 unidades

COMO FAZER

1. Pique todas as castanhas e coloque-as em uma tigela.

2. Junte todos os outros ingredientes e misture muito bem.

3. Unte uma assadeira com o óleo de sua preferência e distribua a massa.

4. Ela deve ficar com uma altura de 1 cm.

5. Leve para assar em forno pré-aquecido à 180ºC por 15 minutos.

6. Deixe esfriar bem e depois corte as barrinhas do tamanho que preferir.