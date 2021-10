Leve seu ‘aumigo’: 10 dicas para viajar com seu pet

Viajar em família é um dos programas mais significativos para criar laços e memórias, além de agregar conhecimento a todos os integrantes. E quando dissemos “todos os integrantes”, incluímos os animaizinhos de estimação também. Quem nunca viu um cachorrinho na praia curtindo o mar com seus tutores ou um gatinho passeando no colo de seus donos em caminhadas pelos pontos turísticos, não é mesmo?

Mesmo as famílias que optam por não viajar de carro, podem levar seus bichinhos para o destino junto com o restante da família. Se você já viajou por São Paulo e passou pela Rodoviária do Tietê, com certeza já viu algum passageiro indo viajar levando seu pet. Hoje em dia, muitas empresas de transporte aceitam os passageiros de 4 patas.