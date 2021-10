Lista de jogadores fora dos planos no Vitória tem ex-Guarani e ex-São Paulo – Futebol Interior

Salvador, BA, 04 (AFI) – O Vitória ainda não sabe se vai disputar a Série B ou a Série C do Brasileiro em 2021, mas o planejamento para a próxima temporada já começou. Tanto que alguns jogadores não serão mais utilizados na reta final do campeonato.

A lista tem jogadores como o meia Sérgio Mota, revelado pelo São Paulo, e o atacante Mateusinho, cria da base do Guarani. Além deles, o volante Gabriel Bispo e os atacantes Ronan e Samuel Granada estão fora dos planos do técnico Wagner Lopes.

“Não houve afastamento. Trabalham normalmente. Eles não vão ser mais utilizados. Não contamos mais com eles para os jogos finais”, disse o diretor de futebol Alex Brasil ao Globoesporte.com.

Outros jogadores também não serão mais utilizados pela comissão técnica nos últimos dez jogos da Série B, mas os nomes ainda não foram divulgados.

A situação do Vitória na Série B do Brasileiro é dramática. Sem ganhar há seis rodadas, o Leão está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 26 pontos, seis a menos que o Brusque, primeiro time fora do Z4.