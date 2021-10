Liziane Gutierrez engata romance com Antonela Vellaneda: ‘Nos conhecendo’

A primeira eliminada de “A Fazenda 13”, Liziane Gutierrez engatou um romance com Antonela Avellaneda, ex-BBB e ex participante do Ilha Record. Em entrevista ao Uol, a influencer disse que as duas estavam se conhecendo melhor e que planejam uma viagem para breve.

“A gente se conhece há séculos, nos encontramos e rolou. Depois disso marcamos de viajar para o Rio juntas e vamos ver no que vai dar. Estamos ‘nos conhecendo’ e a única coisa que posso dizer é que já estou com saudades”, contou Liziane.

“Se fosse um homem e uma mulher, ok, mas por ser duas mulheres vão falar que estamos fazendo isso para aparecer. Eu já tinha falado no reality que me descobri bi. A hipocrisia que me incomoda”, completou.