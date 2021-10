Liziane Gutierrez troca ex de Jojo Todynho por empresário, famoso por namorar ex-BBBs

Durou bem pouco o affair de Liziane Gutierrez com Marcio Felipe, ex de Jojo Todynho. Após ser traído pela cantora, agora o rapaz foi trocado por um empresário que ficou conhecido por se envolver com ex-BBBs. O clima de romance entre a modelo e o baiano começou em Búzios no início da semana. E ela iria para São Paulo encontrar com ele. Mas, havia Daniel Cotrim no meio do caminho.