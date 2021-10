Londrina 0 x 0 Goiás – Empate ruim para os dois lados na Série B – Futebol Interior

Londrina, PR, 19 (AFI) – O duelo dos opostos, que abriu as disputas da noite desta terça-feira (19) da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou empatado. Jogando no Estádio do Café, Londrina e Goiás fizeram uma partida com dois tempos distintos, mas não saíram da igualdades sem gols. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, as duas equipes foram para cima na etapa final, mas mesmo assim não conseguiram balanças às redes.

Com o resultado, as duas equipes se complicaram na busca pelos seus objetivos dentro da competição. Sem vencer há três rodadas, o Londrina segue estacionado com 32 pontos, na 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Goiás perdeu a chance de assumir a liderança provisória e segue na terceira colocação, com 52 pontos. Porém, ainda pode perder a vaga no G4 até o fim da rodada.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi bastante truncado no meio-campo, com as duas equipes trocado passes para chegar com perigo ao gol adversário, mas sem muito sucesso. Prova disso que o primeira chance real de gol só foi sair aos 21 minutos, quando Apodi escapou pela direita e cruzou na medida para Nicolas. Porém, quando o atacante estava pronto para chutar e colocar o Goiás em vantagem, Matheus Bianqui fez um corte providencial.

O próprio defensor do Londrina foi quem conseguiu levar maior perigo ao gol de Tadeu minutos depois. Aos 36, Matheus Bianqui arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e por muito pouco não enganou o goleiro do esmeraldino, que conseguiu se recuperar. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Goiás passou a ter mais posse de bola e ditar o ritmo da partida. Aos 16 minutos, Elvis cobrou escanteio, David Duarte ganhou pelo alto e cabeceou firme, mas parou em uma difícil defesa do goleiro César, que mostrou bastante reflexo. Quatro minutos depois, o próprio zagueiro arriscou um chute de longa distância e acertou a trave.

A resposta do Londrina veio aos 26. Zeca recebeu na entrada da área e bateu na saída do goleiro, mas a bola acabou indo para fora, tirando tinta da trave. Porém, no lance seguinte, os donos da casa tiveram o atacante Marcelinho expulso, após levar o segundo cartão amarelo por reclamação e a reação chegou ao fim. A partir daí, só deu Goiás. Aos 31, Luan Dias bateu na entrada da área e César fez mais uma boa defesa. Nos minutos finais, a partida seguiu no mesmo ritmo e terminou mesmo em 0 a 0.

(Fotos: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC)

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo em momentos distintos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na terça-feira (26), o Goiás recebe o Botafogo-RJ, no Estádio da Serrinha, às 21h30. Já o Londrina só joga daqui dez dias, quando visita o Confiança, no sábado (30), no Estádio do Batistão, às 18h30.