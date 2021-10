Londrina supera FC Cascavel nos pênaltis e é campeão após sete anos – Futebol Interior

Cascavel, PR, 13 (AFI) – Depois de mais um jogo equilibrado, o Londrina sagrou-se campeão do Campeonato Paranaense 2021. Na tarde desta quarta-feira, visitou o FC Cascavel no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), e, após novo empate por 1 a 1, o Tubarão levou a melhor nos pênaltis e venceu por 6 a 5. Este é o quinto título da história do Londrina, que havia sido campeão em 2014, há sete anos.

Este é o quinto título da história do Londrina, que havia sido campeão em 2014, há sete anos, quando bateu o Maringá. Aquela foi a última edição até então que nem Athletico e nem Coritiba estiveram na final. As outras conquistas foram em 1962, 1981 e 1992. Time sensação do campeonato, o FC Cascavel participou de sua primeira final e ficou com o vice-campeonato invicto.

GOLS E PÊNALTIS:

CAMPANHAS

Invicto no Estadual com 17 jogos, sendo oito vitórias e nove empates, o FC Cascavel ainda perdeu seis pontos na primeira fase por escalação irregular. Mesmo assim, avançou na vice-liderança com 17 pontos. Depois eliminou Maringá e Athletico. A vitória diante do Furacão foi heroica, pois o time foi com apenas 14 jogadores relacionados por conta de surto de covid-19.

Já o Londrina teve campanha regular, mas arrancou no final da primeira fase conseguindo três vitórias e um empate. Terminou em quinto lugar com 16 pontos e depois, no mata-mata, superou Cianorte e Operário.

GALERIA DO JOGO:

O JOGO

O primeiro tempo foi truncado, mas aos poucos as chances foram construídas. O Londrina chegou primeiro com Matheus Bianqui. Ele foi acionado por Victor Daniel na grande área, mas no momento do chute foi travado.

O FC Cascavel respondeu com João Pedro, que já aos 45 minutos, mandou na trave. Aos 49, porém, o placar foi inaugurado a favor da Serpente. Willian Gomes cobrou falta no cantinho e marcou.

No segundo tempo, o Londrina foi para cima em busca do prejuízo e quase empatou aos 16 minutos com Matheus Bianqui e Salatiel no mesmo lance, mas o goleiro salvou nas duas vezes.

Aos 25, porém, o empate saiu. Salatiel chutou firme, o goleiro deu rebote e Victor Daniel estava atento para completar. O final do jogo foi nervoso e nenhum time quis se arriscar tanto, levando a decisão aos pênaltis.

PÊNALTIS

As três primeiras cobranças foram perfeitas. João Pedro, Willian Gomes e Robinho marcaram para o FC Cascavel, enquanto Celsinho, Danilo e Jean Henrique para o Londrina. Na quarta cobrança, Wilian Simões perdeu para a Serpente e Felipe deixou o Tubarão na frente.

Na última cobrança, a sorte se inverteu e Ricardo Ernesto fez para o FC Cascavel, enquanto Salatiel desperdiçou. Nas alternadas, Rogério Leichtweis marcou, assim como Dalton. Na segunda, Carlinhos perdeu e Augusto fez o gol do título.