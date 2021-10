Londrina x Goiás – Quem leva a melhor no duelo dos opostos? – Futebol Interior

Londrina, PR, 18 (AFI) – Um time lutando contra o rebaixamento e outro buscando o acesso à elite. É esse duelo de opostos, entre Londrina e Goiás, que o Estádio do Café recebe nesta terça-feira, às 19 horas, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Em evolução desde a chegada de Márcio Fernandes, o Londrina abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 31 pontos. O time mais próximo do Tubarão é a Ponte Preta, que tem 34, mas é quase impossível deixar a degola nesta rodada.

Embalado pela vitória no confronto direto sobre o CSA, por 3 a 1, em casa, o Goiás está na terceira colocação, com 51 pontos. O empate do CRB com o Vila Nova, nesta segunda-feira, garantiu o time no G4 até o fim da rodada independentemente do resultado.

VAI MEXER

Márcio Fernandes vai mexer na escalação do Londrina em relação ao que iniciou no empate sem gols com o Operário, no último sábado. O zagueiro Saimon volta de suspensão, enquanto o volante Jean Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo.

“Mais um jogo difícil, um jogo contra uma equipe fortíssima, que luta pelo acesso. Jogo dificílimo para a gente. A gente sabe que tem que fazer nosso melhor. Pela qualidade do Goiás, temos que fazer uma das melhores partidas para que consiga nossa vitória”, disse Márcio Fernandes.

MESMO TIME

A exibição de gala contra o CSA deixou o técnico Marcelo Cabo bastante animado. Não é a toa que não vai realizar mudanças em relação ao time titular.

Desfalque nas últimas quatro partidas por conta de uma lesão muscular, o volante Rezende foi liberado pelo departamento médico e acabou sendo relacionado por Marcelo Cabo, mas será opção no banco de reservas.