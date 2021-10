Londrina x Sampaio Corrêa – Mesmo na degola, Tubarão chega em alta contra Bolívia Querida – Futebol Interior

Londrina, PR, 1 (AFI) – Em posições distantes na tabela e em momentos parecidos, Londrina e Sampaio Corrêa se enfrentam pela 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no domingo, às 20h30 no estádio do Café.

A Bolívia Querida está melhor colocada, em décimo lugar com 37 pontos, enquanto que o Tubarão está na zona de rebaixamento com 27. Porém, o momento do Tubarão é melhor. Já que venceu dois dos últimos três jogos. Já o Sampaio, enfrenta um longo jejum de cinco jogos sem vitória.

SUSPENSOS

O Tubarão não vai contar com o lateral-esquerdo Felipe Vieira, o volante Jhonny Lucas e o atacante Marcelinho, além de Luiz Henrique, que é lateral-esquerdo e vem atuando no ataque. Todos receberam o terceiro amarelo na derrota para o Avaí.

LATERAL COM PROBLEMAS

Na lateral esquerda, o técnico Márcio Fernandes fica sem os jogadores de ofício para o confronto. O recém contratado Eltinho deve jogar.

DESFALQUES NA BOLÍVIA

Para o confronto, o time terá desfalques em todos os setores. O zagueiro Alan Godói e o volante Eloir, receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão, e o atacante Pimentinha, que teve um entorse no joelho e foi vetado.

RETORNO

A notícia boa para o torcedor é o retorno do zagueiro Joécio, que cumpriu suspensão e deve retomar a titularidade justamente na vaga do suspenso Alan Godói.