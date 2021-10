Lore Improta encontra marca roxa em braço da filha: ‘Tem mania de ficar sugando’

Lore Improta se surpreendeu ao encontrar uma marca roxa no braço da filha, Liz. A menina, segundo a dançarina, ficou sugando sua própria pele como se fosse o bico do peito da mãe.

“Olha o que ela fez no próprio braço. Acabei de ver. Ela tem mania de ficar sugando, ela não pega no bico… Olha o que ela fez no bracinho dela”, mostrou.

“Ela fez isso no banho. Ela estava no meu colo e sugando o bracinho. Eu achei que ela estivesse assim por causa da água. Quando ela saiu do banho que eu vi a marquinha no braço dela. Não tem como dar de mamar para a Liz no meio do banho. Agora ela já está dormindo após tomar o tetezinho.”