Lore Improta fala sobre corpo após parto de Liz: ‘Mais flacidez e celulite’

Lore Improta tem compartilhado em seu Instagram seus primeiros momentos com a baby Liz, de um mês. E desta vez, a dançarina não só comemorou o fato de poder voltar a treinar, mas falou também sobre como o corpo está após o parto.

“Já estou pesando menos do que quando engravidei. Estou com 67kg. Porém, perdi muita massa magra. Estou mais ‘flácida’ e com mais celulite também. E isso é normal. Acabei de parir. Aos poucos vou recuperando meu corpo. Ele ainda está se adaptando de volta. E tá tudo bem”, escreveu ela.