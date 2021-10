Lore Improta mete dança com filha e diverte web: ‘Eu sendo mãe’

Lore Improta divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo “metendo dança” no último domingo (17). Nas imagens, a dançarina apareceu ao som de “Solinho da Rabeta”, de Léo Santana, com a filha do casal, Liz.

“Quando você for mãe você sossega”, escreveu no início do vídeo. “Eu sendo mãe”, colocou no momento da dança.

Nos comentários não faltaram elogios para o compartilhamento da loira. “A mulher tá representando realmente o que é ser mãe”, escreveu uma seguidora. “Maravilhosa sim”, pontuou outra fã.

Confira: