Lore Improta mostra rosto de Liz e Léo Santana se derrete: ‘Papai desmorona’

Lore Improta encantou a web ao exibir o rosto da filha Liz pela primeira vez. A pequena, fruto do casamento com Léo Santana, apareceu na publicação da dançarina na noite da última segunda-feira (18) e já teve mais de 1,5 milhão de likes na rede social.

“Oii pessoal! Sei que vocês estavam loucos para me conhecer um pouco mais, então minha mamãe separou essa foto bem linda do meu ensaio de newborn. Agora a pergunta que não quer calar: com quem vocês acham que eu pareço?”, escreveu Lore na legenda.

Quem não perdeu tempo e deixou um comentário cheio de afeto foi Léo Santana. “Ahhhh, mentira que minha princesa tem os olhos claros… aí o papai desmorona, vocês são os amores da minha vida todinha”, escreveu o cantor.

Veja a publicação: