Louis Dreyfus tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Louis Dreyfus está com mais de 50 vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes especializações pelo país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários. Confira todas as informações e como se inscrever!

Louis Dreyfus anuncia oportunidades de emprego



A Louis Dreyfus anuncia mais de 50 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diversas áreas de atuações em todo o país. Além do salário conforme o mercado, a empresa disponibiliza benefícios como vale alimentação, seguro de vida, refeitório, horário flexível, auxílio fretado, convênio odontológico e convênio médico. Confira os cargos ofertados:

Estágio | Jurídico – Trabalhista – São Paulo;

Estagiário Manutenção – Ponta Grossa;

Enfermeiro (a) do Trabalho – Paraguaçu Paulista;

Operador (a) Pá Carregadeira – Paraguaçu Paulista;

Operador (a) Produção Industrial – Paraguaçu Paulista;

Analista Meio Ambiente – Paraguaçu Paulista;

Estágio Logística – Paranaguá;

Enfermeiro (a) do Trabalho – São Simão;

Estágio Manutenção – Paranaguá;

Eletricista Manutenção – Nova Mutum;

Analista de Gestão de Fornecedores PL – Santos;

Enfermeiro (a) do Trabalho – Itumbiara;

Analista Laboratório Jr – Apucarana;

Operador Empilhadeira I – Apucarana;

Ensacador – Apucarana;

Executivo Comercial Originação & Insumo – Mato Grosso;

Técnico em Enfermagem do Trabalho – Prata;

Operador de Máquinas III – Paranaguá;

Executivo Comercial de Originação & Insumos – Uberlândia;

Supervisor(a) Turno Portuário Hidrovia – Pederneiras;

Eletricista de Manutenção – Itumbiara;

Estagiário Comercial – Itumbiara;

Estagiário She (Saúde Segurança e Meio Ambiente) – Itumbiara;

Enfermeiro (a) do Trabalho – Jataí;

Analista Contábil CSC PL – Santos;

Estágio | Suprimentos – São Paulo;

Analista de Logística Jr – Mato Grosso;

Analista Apuração Fiscal Sr – Santos;

Analista Recebimento Fiscal Jr – Santos;

Analista Gestão Fornecedores Jr – Santos;

Entre outros.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas disponíveis, os candidatos precisam acessar o link de participação, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e, anexar o currículo atualizado com todos os dados necessários em “Candidate-se“.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!