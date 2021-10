Lucas Lucco admite uso de anabolizantes: ‘Mexe com o emocional’

Lucas Lucco surpreendeu o público a fazer grandes revelações durante sua participação no podcast Podpah. O cantor abriu o jogo sobre já ter feito uso de anabolizantes mais jovem.

“Antes da carreira, eu enchia o c* de bomba. Moleque, né? Aí, quando comecei a carreira de fato, as bombas começaram a dar um negócio na minha cabeça. Bomba mexe com o emocional e tal”, disse.

A situação foi tão séria que os pais de Lucas tiveram que interferir e buscar ajuda para o problema.

“Minha mãe e meu pai chamaram o Muzy [Paulo Muzy, médico e atleta], marcaram uma reunião no hotel em que eu estava. Sentaram meu pai, minha mãe e o Muzy, e foi como se meu pai e minha mãe tivessem me entregado [ao médico]. ‘Toma aí que o filho é o seu. Você precisa regular esses treinos, o moleque aí está muito nervoso…’ O Paulo desde então, até hoje, cuida de mim”, revelou.