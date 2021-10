Lucas Penteado descobre suposta traição da noiva com segurança e expõe em live; veja vídeo

O ex-BBB Lucas Penteado descobriu uma suposta traição da noiva, Julia, com o seu segurança e abriu uma live no instagram para expor o caso para seus mais de 9 milhões de seguidores.

Segundo internautas, o ator começou a live quando flagrou os dois no “bem bom” e inclusive gravaram o momento para repostar na web. Em um dos vídeos o ex-malhação está no elevador com a noiva e segurança, eles vão até a portaria para saber quem estava no apartamento dele.

Em outro vídeo, Lucas questiona como Júlia irá explicar isso para o público após diversas aparições dele em programas para dizer que amava ela.

“E a senhora? Como é que a senhora vai fazer agora para explicar para todo mundo? Depois que eu fui lá no altas horas, várias outras entrevistas para falar que te amava […]”, falou.

Em um print dos internautas é possível ver seu ex-colega de confinamento, Gil do Vigor, entrando na live e tentando entender a situação. “Gente, o que houve?”, escreveu o ex-BBB.

Confira os vídeos: