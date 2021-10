Lucas Penteado pede perdão à ex-noiva por live polêmica; relembre o caso

O ex-bbb Lucas Penteado se pronunciou nas redes sociais para pedir perdão à sua ex-noiva, Julia Franhani. Na última semana, o ator fez uma live no Instagram alegando que a ex-companheira o traia com o segurança do prédio. Após a repercussão do conteúdo, a jovem passou a receber mensagens de ódio e chegou a tentar tirar a própria vida.

“Eu vim aqui de cara limpa porque acho que uma nota não seria o bastante para um assunto tão delicado como esse”, iniciou o ator em vídeo publicado no Instagram. “Eu vim aqui não para falar sobre a veracidade dos fatos, porque se eu entrar em detalhes eu estarei expondo novamente a minha ex-noiva e repetindo o acontecido da live”, afirmou.

Durante o vídeo, Lucas fala sobre os perigos das redes sociais e de como elas podem afetar a vida das pessoas de forma negativa. Na legenda, o ator escreveu: “Peço perdão para a minha ex noiva e toda sua família e amigos, mesmo sabendo que isso não vai desfazer a exposição que ela sofreu, ainda sim peço perdão, eu não tinha o direito de expor a intimidade de ninguém e reconheço isso. Rezo e peço pra que Deus conforte seu coração e abençoe a você e toda sua família”.