Ludmilla abre o jogo sobre racismo: ‘Comecei a fazer cirurgia plástica pra ser aceita’

Em entrevista ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, a cantora Ludmilla abriu o jogo sobre o racismo que sofre desde o início da carreira. Segundo a artista, as suas primeiras plásticas foram feitas após receber ofensas racistas.

Lud estourou com a música ‘Fala Mal de Mim’, quando tinha apenas 17 anos. Hoje, com 26, ela entende que começou a mudar a sua aparência para ser aceita. “Falavam do meu nariz, da minha perna, do meu cabelo, e eu cantando e ouvindo aquilo”, relembrou.

“A gente aprendeu na escola que preto era feio, que cabelo crespo era horrível, que nariz largo é horrível, que beição grande era feio. Antigamente a gente não falava sobre racismo assim, abertamente”, afirmou a artista.

Lud ainda disse que, com o tempo, foi entendo melhor a situação e se empoderando. “”Com o tempo, eu fui aprendendo, pegando posse, reforçando e cuidando mais de mim porque sabia que tinha mais gente se guiando pelos meus passos”, explicou.