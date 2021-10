Ludmilla aceita desculpas do Multishow, mas mantém decisão de não ir ao prêmio

“Após meu posicionamento o Multishow me ligou. Nós conversamos e eles me propuseram contribuir para as mudanças na premiação a partir do ano que vem, onde o trabalho duro seja reconhecido e que os artistas que me sucederão não passem pelas dificuldades que já passei”, escreveu Lud, que confirmou que, apesar das desculpas, não vai se apresentar no evento: “E não, não performo esse ano no Prêmio Multishow!”.

“Tivemos um papo há pouco com a Lud, numa escuta ativa, e entendemos seu posicionamento. Sabemos que o mundo de hoje ainda está longe da representatividade ideal e continuaremos trabalhando no que for necessário para evoluir”, começou o texto do canal explicando sobre a polêmica. “O Multishow acompanha a Lud desde o início de sua carreira. Temos uma longa e sólida parceria que nos permite sempre trocar ideias para evoluir juntos. Durante os últimos anos, tivemos o orgulho de ter a presença da Ludmilla em muitas edições do Prêmio Multishow, tanto com performances inesquecíveis, como também em 12 indicações, sendo merecidamente premiada como Cantora do Ano e Música Chiclete em 2019 e Música do Ano em 2020. Lud também concorre esse ano com duas indicações – Hit do Ano e Clipe TVZ do Ano. Ela sempre esteve e continuará presente em muitos dos nossos programas musicais, como TVZ e Música Boa Ao Vivo, além de transmissões ao vivo de grandes shows e festivais. Pois é sem dúvida uma das maiores cantoras da América Latina e temos uma admiração enorme pela artista que se tornou”, termina o comunicado do Multishow.