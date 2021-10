Luis dos Reis, ex-técnico do Marília leva clube de Brasília a elite com 100% de aproveitamento – Futebol Interior

Brasília, DF, 21 (AFI) – A equipe do Brasília FC está de volta à Elite do futebol Candango, após vencer novamente o Brazilândia-DF por 1 a 0, em jogo válido pela semifinal da competição, no jogo de ida havia vencido por 3 a 1 e está de volta à primeira divisão após quatro anos e vai à final de forma invicta sob comando do técnico Luis dos Reis.

Jogando no Estádio Nacional Mané Garrincha, o Brasília clube tradicional do Distrito Federal enfrentou o Brazlândia em jogo de volta pelas semifinais do campeonato Candango, no jogo de ida o time de Luis dos Reis havia feito 3 a 1 e para carimbar o acesso novamente uma vitória por 1 a 0 com gol de Filipe Wesley, aos 32 minutos do segundo tempo e após apito do árbitro a festa foi grande dos atletas dando banho de gelo no técnico Luis dos Reis.

“O trabalho foi bem realizado e só tenho agradecer a esse grupo de atletas comprometidos com tudo aquilo que nos propusemos a realizar durante a competição e temos que comemorar sim o retorno do Brasília que tem muita história no futebol brasileiro, mas agora vamos focar na final”, disse o treinador.

O TRABALHO

O treinador retornou ao futebol Candango com objetivo que realizar um grande trabalho e consequentemente o acesso com equipe do Brasília que é um dos clubes tradicionais do futebol Candango e o terceiro time com maior números de títulos, são oito. Ficando atrás somente de Gama com 13 e Brasiliense com 10 e foram dois meses de trabalhos e chega a final de forma invicta com 100% de aproveitamento. São seis jogos e seis vitórias.

Sua equipe marcou 21 gols e sofreu apenas dois gols tendo o melhor ataque e melhor defesa da competição.

“Fomos merecedores desse acesso que o clube tanto almejava já que estava há quatro anos em busca do retorno à elite, mas com muito trabalho dos atletas comissão técnica e diretoria colocamos o Brasília de volta à primeira divisão e vamos nos concentrar em busca de outro objetivo que é o título para coroar com chave de ouro esse acesso”, disse técnico Luis do Reis.

REI DO ACESSO?

Com mais esta conquista Luís do Reis chega ao seu quarto acesso na carreira, já havia realizado este feito no Marília-SP em duas oportunidades e no Primavera de Indaiatuba em uma, já são mais de 28 clubes em sua carreira vitoriosa e 27 anos de carreira como treinador e agora tem como objetivo a conquista do tri campeonato Candango do Brasília na Segunda Divisão. O clube havia conquistado em 2001 e 2008, fará a final diante do Paranoá que deve acontecer sábado (23) com horário e local a serem confirmados pela Federação de Futebol do Distrito Federal.