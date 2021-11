Luisa Mell esclarece boato de affair com Dolabella

Em meio a uma briga judicial com o ex-marido, Luisa Mell virou alvo de um boato de que estaria “conhecendo melhor” Dado Dolabella. Ao UOL, a ativista negou que esteja vivendo um romance com o ator, de quem é amiga. Por conta de problemas que vem enfrentando, Luisa se encontra em um retiro espiritual na Serra da Mantiqueira, em São Paulo.

A ativista em prol da causa animal ainda afirmou que está oficialmente solteira. Luisa se separou do ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, na última quinta-feira (28) e não pensa em começar um novo relacionamento tão cedo.

“Eu realmente agora não tenho condições nem quero estar com ninguém. A hora que eu tiver alguém, não tenho por que esconder. Mas como disse, vai demorar bastante! Desde que me separei, falo da importância de saber ficar só. Não sou carente. Estou amando me descobrir e me reconectar”, afirmou.