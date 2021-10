Luísa Mell pede medida protetiva contra ex-marido, diz colunista

A ativista Luísa Mell teria entrado com uma medida protetiva contra o ex-marido, Gilberto Zaborwsky. De acordo com o colunista Leo Dias, o empresário estaria proibido de chegar menos de 500 metros de distância de Luísa e da ex-sogra.

Além da questão da proximidade física, Gilberto também estaria proibido de frequentar locais que presentes na rotina da ativista e da mãe. O empresário também não poderia interagir com Luísa e seus familiares nas redes sociais, seja comentando ou marcando-os em publicações. A medida também proibiria o ex-marido da ativista de compartilhar fotos e vídeos relacionados a ela e de acessar contas de sua posse, como nuvem de dados e e-mail.

As visitas ao filho do casal também teriam restrições. Gilberto só poderia visitar Enzo com a presença de um outro adulto, indicado por Luísa.

Separação

O empresário e a ativista se separaram em julho de 2021, com boatos de uma infidelidade por parte de Gilberto. Logo após o fim do casamento, Luísa se mudou para uma nova casa e desabafou sobre uma cirurgia plástica invasiva feita sem a sua permissão.