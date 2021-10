Luísa Sonza anuncia que vai parar de beber: ‘Não vou poder voltar atrás’

Luísa Sonza aproveitou a pane no Instagram e no WhatsApp para conversar com os fãs no Twitter nesta segunda-feira (3). A cantora avisou que decidiu parar de beber. “Aproveitando que tá todo mundo aqui e não vou poder voltar atrás depois, quero anunciar que: vou parar de beber a partir de hoje, começando agora”, escreveu ela.