Luisa Sonza assume amizade colorida com Pedro Sampaio e brinca: ‘galopada amiga’

A cantora Luisa Sonza, de 23 anos, assumiu em entrevista ao influenciador Matheus Mazzafera que tem uma amizade colorida com o DJ Pedro Sampaio. Os artistas já trabalharam juntos na música ‘Atenção’.

Após a revelação, acantora comentou o assunto no Twitter. ‘Galopada Amiga. Eu estou rindo tanto disso”, escreveu, se referindo ao último lançamento do DJ, a música ‘Galopa’. Luisa ainda afirmou que o amigo tem a ‘boquinha macia’.

Além de ter beijado Pedro Sampaio, Luisa também admitiu já ter participado de um suruba. Ao ser questionada por Matheus Mazzafera se já havia feito sexo a três, a cantora respondeu: ““Cara, eu não fiz ménage, eu já fiz suruba. Ménage eu não fiz, porque é só com três pessoas, não é? Eu não fiz com três, eu já fiz com várias”, explicou rindo.