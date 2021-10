Luísa Sonza rebate seguidor que apontou mudança de aparência: ‘É meu fim mesmo’

Luísa Sonza rebateu um seguidor que fez um tweet comparando uma foto dela mais nova e outro dela no presente. Na legenda, o usuário escreveu: “Inacreditável”.

A cantora não deixou barato e se mostrou impaciente com tal comparação. “Inacreditável. Crescer. Maquiagem. Uns pães e umas cervejas a mais. Meu Deus. É meu fim, mesmo”, disse.

Fãs deram apoio a cantora, que classificou a comparação como “forçação chata”; “Eles só pegam os seus piores ângulos para comparar com as do passado”, disse uma seguidora.