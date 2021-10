Luísa Sonza revela que já se relacionou com mulheres: ‘Natural’

Luísa Sonza abriu o jogo sobre sua vida pessoal e os ataques das redes sociais. Em conversa com a revista “J.P”, a cantora disse que já se relacionou com mulheres e falou sobre sexualidade.

“É uma coisa natural. Nunca namorei com meninas, mas já me envolvi. Me sinto uma mulher livre. Sou uma pessoa tranquila em relação à sexualidade, não sou de ficar com muita gente. Mas já me interessei por homens e já me interessei por mulheres, e é isso”, disse.

Ela também relembrou o período em que precisou se afastar das redes sociais após receber ameaças de morte.

“Minha terapeuta me acompanha o tempo todo e tomo ansiolítico e antidepressivo porque as crises de pânico ficaram fortes. Não tinha, sempre fui uma pessoa ansiosa, mas lidar com isso é bem complicado porque é uma coisa que atormenta todos os dias”, revelou.

Luísa também falou sobre o momento em que viajou para o México após receber uma série de mensagens de ódio após a morte do filho de Whindersson, seu ex-marido.

“Foi uma fuga, me fez muito bem, mas eu não estava lidando com a situação em si, estava fugindo. Precisei desse tempo, praticamente fui viver uma outra realidade, não queria voltar. Fiquei uns 15 dias no México, mas tive que retornar para trabalhar e cumprir contratos e tal, não tinha como adiar mais as coisas”, concluiu.